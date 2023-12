Settimo San Pietro: 70 mila euro delle casse comunali per bonificare 11 siti deturpati dagli incivili

Ambiente e decoro del territorio da restituire alla comunità: ieri sera la giunta comunale ha approvato un importante progetto che prevede la bonifica di un certo numero di siti del territorio che nel tempo sono stati devastati dall’inciviltà e dalla maleducazione di ignoti.

“In base alle risorse disponibili, 70 mila euro ,sono stati individuati 11 siti caratterizzati dal fenomeno dell’abbandono indiscriminato di rifiuti che interessa diverse zone dell’agro ma anche aree interne o limitrofe al centro abitato. Si attende quindi l’affidamento a ditte specializzate per l’inizio dei lavori” ha spiegato il sindaco.

Oltre a quelli individuati come prioritari sono presenti nel territorio anche altri siti oggetto dell’abbandono illegale di rifiuti, ma le risorse disponibili consentono attualmente questo intervento.

“L’obiettivo di medio/lungo periodo è che l’entrata in funzione del sistema di video sorveglianza e la sinergia fra gli enti preposti al presidio ed al controllo del territorio servano a sconfiggere questa brutta piaga culturale che oltre a rappresentare un bruttissimo biglietto da visita per i territori interessati è anche una fonte di spreco di risorse economiche pubbliche, quindi per tutti i cittadini.

Ma nessuna sanzione e nessun controllo saranno tanto efficaci quanto una vera presa di coscienza culturale dell’importanza della salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo, che tutti abbiamo il dovere morale di consegnare ai nostri posteri migliore di come lo abbiamo trovato”.