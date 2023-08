Settimane di allenamenti a Cabras per cinque minuti da sogno sulla vetta del Cervino

L’impresa non è stata facile. “Ha richiesto una grande preparazione”, ha spiegato Perla. “È una scalata da 4.500 metri con pareti verticali, molto difficile e impegnativa, sia per i passaggi tecnici che per l’alta quota. La nevicata di maggio ha portato con sé molto ghiaccio, che abbiamo dovuto affrontare insieme alle rocce. A farmi da compagno di viaggio un ragazzo trentino, poi lungo il percorso abbiamo incontrato qualche alpinista svizzero e francese. Dalla cima si vedevano numerose vette innevate del massiccio del Monte Rosa e un cielo di un colore meraviglioso. Purtroppo non siamo potuti rimanere a lungo in vetta perché una perturbazione si stava avvicinando. Quindi 5 minuti dopo l’arrivo abbiamo iniziato la discesa”.

“Era un progetto che avevo in mente da diversi anni”, dice Perla, 32 anni, di Cabras. “L’impresa totale non è stata caratterizzata solamente da quei due giorni, ma da tutto l’insieme. Fatto di giorni e giorni di allenamenti, tempo dedicato alla preparazione fisica, magari anche trascurando altri impegni, che mi hanno permesso di affrontare questa cima leggendaria nel migliore dei modi dal punto di vista tecnico”.

Non è la prima impresa di Perla: nell’agosto 2022 aveva scalato il Monte Bianco e l’anno prima il Monte Rosa. Ma la sua passione è nata anni fa in Abruzzo. “Affonda le radici in un periodo difficile della mia vita, in seguito a una malattia avuta a 22 anni e la perdita di una persona importante”, ha continuato lo scalatore cabrarese. “A 25 anni mi trovato a Urbino per la specialistica di Scienze motorie e ho iniziato ad approcciarmi al mondo della scalata. Il battesimo è stato sul Gran Sasso, una salita davvero difficile, ma che mi ha regalato delle sensazioni impagabili, che volevo assolutamente rivivere. Stare in cima a una vetta dà una sensazione di libertà e realizzazione inspiegabile: sono solo io con la montagna, i miei pensieri e le mie emozioni”.

All’amore per la montagna si aggiunge quello per le moto, che l’ha portato a percorrere 1027 chilometri di curve per un fantastico giro intorno alla Sardegna , lungo le coste, durato ben 16 ore. Un lungo viaggio partito da Cabras in sella a una Kawasaki Z900, con la sola compagnia del rombo del motore e il soffio del vento.

Ora c’è qualche altro progetto in cantiere. “Dopo Monte Rosa, Monte Bianco e Cervino, la prossima meta sarà sicuramente fuori dall’Europa. Un obbiettivo è quello di scalare l’Alpamayo in Perù: con i suoi quasi 6.000 metri, è considerata una delle montagne più belle del mondo. Ho già iniziato ad allenarmi nella mia palestra di Cabras”, ha concluso Perla.

Martedì, 8 agosto 2023