Sabato 17 dicembre inizia la Settimana dell’Educazione, una serie di incontri organizzati dall’Amministrazione del Comune di Sarroch, con l’obiettivo di affrontare un tema molto importante: l’adolescenza.

L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo, e rappresenta il frutto del confronto avvenuto in Commissione Cultura e Pubblica Istruzione, congiuntamente al settore dei servizi sociali.

Rebecca Scano, assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, spiega i motivi che hanno spinto l’organizzazione della Settimana dell’Educazione: “Abbiamo pensato di organizzare questa serie di incontri focalizzati sull’adolescenza, perché rappresenta la fascia d’età che presenta maggiori criticità e con il più alto tasso di dispersione scolastica. È un punto di partenza a cui seguiranno altri progetti futuri su cui stiamo lavorando.”

Il programma si svolgerà presso la Sala Coroneo della Biblioteca Comunale di Sarroch e si sviluppa in 4 giornate, nell’arco delle quali si alterneranno gli interventi di 4 ospiti di rilevanza regionale e nazionale.

• sabato 17 dicembre, alle ore 11.30: “Adolescenti. Istruzioni per l’uso”. Interviene la dott.ssa Francesca Mamo, psicologa, psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico, psicosessuologa e criminologa ;

• lunedì 19 dicembre, alle ore 16.30: “Adolescenti tra rumore e silenzio. Educare gli adolescenti nel tempo dell’immagine e della crisi della norma”. Interviene il dott. Lorenzo Braina, educatore e divulgatore pedagogico che lavora da 30 anni nel campo dell’educazione;

• martedì 20 dicembre, alle ore 16.00: “Lo sport contro la dispersione scolastica”. Interviene Marco Cattaneo, giornalista e conduttore DAZN e Prime Video Sport;

• venerdì 23 dicembre, alle ore 16.30: “La scuola non abbandoni chi abbandona la scuola”. Interviene il prof. Andrea Maggi, scrittore e professore, noto sul piccolo schermo per essere il professore di italiano, latino ed educazione civica nel progamma “Il Collegio”, il docu-reality di Rai 2.

Si tratta di un’iniziativa non isolata, come sottolinea il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Biancarosa Meloni: “La Settimana dell’Educazione, che servirà ad offrire maggiori strumenti e competenze ai genitori al fine di migliorare il rapporto con i propri figli, si aggiunge a tutta una serie di iniziative che l’Amministrazione sta ponendo in campo. Tra queste i laboratori per gli adolescenti attivati da circa due mesi presso il Centro di aggregazione sociale, a cui attualmente partecipano 35 ragazzi, al fine di rivolgere una maggiore attenzione alla fascia più giovane che ha sofferto più di altri l’isolamento in questi anni di pandemia e ha la necessità di riallacciare le relazioni interpersonali.”

