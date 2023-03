Settimana del glaucoma, a Cagliari screening gratuito al San Giovanni di Dio

Saranno circa 80 al giorno i pazienti che saranno sottoposti a test specifici per lo screening anti glaucoma, promosso dalla sezione di Cagliari dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, in occasione della ‘Settimana Mondiale del Glaucoma’. I controlli – in programma domani (martedì 14), giovedì 16 e venerdì 17 marzo, dalle 14,00 alle ore 17,30 – sono possibili grazie alla collaborazione con il reparto di Oculistica dell’Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, diretta dal professor Maurizio Fossarello.

E’ possibile ancora prenotarsi inviando una mail (a [email protected] ,indicando cognome, nome, età e numero telefonico) o chiamando gli uffici Uici (al numero 070 523422 dal lunedì al giovedì dalle ore 14,00 alle ore 18,00.

Il glaucoma è una patologia oculare degenerativa che secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, affligge circa 55 milioni di persone nel mondo e costituisce la prima causa di cecità irreversibile.

Spesso la patologia è correlata ad una pressione oculare troppo alta, per cui la prevenzione e una diagnosi precoce risultano di fondamentale importanza per arginarne i danni.