Settimana ciclistica nell’Oristanese: ecco dove potremo vedere i campioni della bicicletta

Oristano

La prossima settimana l’imperdibile appuntamento con la corsa a tappe

Partirà easattamente tra sette giorni la prima edizione della Settimana Ciclistica Italiana, che quest’anno si correrà in Sardegna e passerà anche da Oristano. Il via sarà mercoledì 14 luglio da Alghero. La corsa a tappe terminerà domenica 18 a Cagliari.

La prima tappa, lunga 157,6 km, si chiuderà a Sassari. Giovedì 15 luglio la carovana lascerà l’antica capitale del Giudicato di Torres in direzione Oristano. La seconda tappa, di 185 km, è la più lunga delle cinque della manifestazione.

Il primo Gran Premio della Montagna di giornata sarà a Banari, al termine di 3,7 km di salita con pendenza media del 5,4%. Il secondo traguardo valido come GPM sarà invece a Bonorva, dopo una salita di 2,5 km con una pendenza media del 5%. Il percorso alternerà tratti in salita e discesa fino a raggiungere Macomer. Una lunga planata in dolce discesa porterà a Scano di Montiferro e a Cuglieri, dove inizierà la salita verso il terzo GPM di giornata, il valico La Madonnina, che con 881 m rappresenta la quota più elevata toccata nell’intera corsa. Da percorrere in salita 10,7 km, con una pendenza media del 4,9%.

I ciclisti scollineranno dopo 124,6 km. La lunga discesa, non ripida e su strada ampia e ben asfaltata, attraverserà Santu Lussurgiu per adagiarsi verso il Campidano di Oristano, passando da Bonarcado, Milis, San Vero Milis e Zeddiani. Un primo passaggio sotto lo striscione di arrivo introdurrà un circuito finale di 16,7 km tra Oristano e la marina di Torre Grande, su strade pianeggianti, caratterizzate da lunghi rettilinei e alcune ampie rotatorie, per un finale ad alta velocità in via Cagliari.

La terza tappa di 181 km, in programma venerdì 16 luglio, partirà da Oristano e si chiuderà a Cagliari, toccando anche Arborea, Terralba e San Nicolò d’Arcidano, prima di raggiungere il Medio Campidano. La quarta e la quinta tappa avranno come partenza e arrivo sempre Cagliari: sabato (168 km) la corsa passerà dall’Ogliastra, domenica (170 km) invece dal Sulcis.

La Settimana Ciclistica Italiana è un evento internazionale griffato Great Events, Natura Srl e GS Emilia. La corsa a tappe è inserita nel calendario ciclistico in concomitanza con il Tour de France. Saranno queste le uniche gare al mondo in avvicinamento ai giochi olimpici. In Sardegna ci saranno certamente il portabandiera olimpico Elia Viviani, Damiano Caruso e Filippo Ganna, ma anche Alberto Bettiol e Gianni Moscon.

Di seguito le 24 squadre invitate: Bahrain Victorious, Uae Team Emirates, Movistar Team, Team Bikeexchange, Israel Start-up Nation, Team Qhubeka Assos e Bora – Hansgrohe. E ancora Team Area – Samsic, Uno-X Pro Cycling Team, Vini Zabù, Gazprom-Rusvelo, Eolo-Kometa Cycling Team, Euskaltel – Euskadi, Delko, Bardiani Csf Faizanè, Androni Giocattoli – Sidermec, Sport Vlaanderen – Baloise, Work Service Marchio Dinatek, Mg.K Vis Vpm, Giotti Victoria – Savini Due, Amore & Vita e la Nazionale Italiana.

Mercoledì, 7 luglio 2021