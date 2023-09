“Settembre Solarussese”: un ricco cartellone, ecco tutti gli eventi

Solarussa

A cura dell’Amministrazione comunale e delle Associazioni locali

Tanti appuntamenti racchiusi in un ricco cartellone con il grande ritorno del “Settembre Solarussese”, che terrà compagnia fino alla prima metà di ottobre con musica, tradizioni, sport, ma soprattutto divertimento.

Si parte domani, venerdì 22 settembre nella piazza della chiesa delle Grazie con la Festa di Sant’Isidoro, a cura del Comitato organizzatore. Alle 21,30 la serata sarà animata dalle musiche, i canti e balli più amati della tradizione sarda con il gruppo folk “A Ballare”, con Roberto Fadda ed Emanuele Bazzoni.

La mattina di sabato 23 sarà invece l’occasione per ammirare le antiche tecniche vinicole del passato alle 9,30 presso il cortile della Casa Sanna con “Sa Cazzigadura”, appuntamento inserito nel programma di “Vernaccia e Tradizioni”, la sagra a cura della Pro loco in collaborazione con il Comune di Solarussa, giunta alla sua 41ª edizione.

La giornata prosegue con le visite al santuario della Madonna delle Grazie e l’inaugurazione della mostra di Forestas sulla flora e la fauna sarda. Alle 21,30 si torna nella piazza della chiesa per festeggiare Sant’Isidoro e fare un tuffo nelle atmosfere degli anni ‘90 con l’esibizione di “Tieni il tempo”, la tribute band degli 883.

Domenica 24 settembre si entrerà nel vivo di “Vernaccia e Tradizioni” in piazza Indipendenza con l’apertura degli stand alle 10,30 e il pranzo alle 12,30 con tanti piatti della tradizione. Alle 16 prevista la caccia al tesoro “Alla ricerca della cantina perduta”, per scoprire gli scorci più belli di Solarussa.

La serata sarà allietata dalle musiche del fisarmonicista Giuliano Armas e dalla cena in piazza alle 21. Chiuderà lo spettacolo “Armonia sarda”, a cura di Giacomo Crobu e Francesco Fais.

Si passa al 29 settembre con la Giornata dello sport, a cura di ALLSport, FISO Sardegna, l’Amministrazione e la scuola di Solarussa. L’appuntamento è nel cortile dell’asilo e in piazza Matteo Mureddu.

Sabato 30 sarà invece dedicato alla pulizia del pianeta con l’iniziativa “Alliga Day”, organizzata dall’Amministrazione e l’associazione calcistica locale: con sacchetto alla mano e partendo alle 8 dalla piazza del municipio, i partecipanti libereranno il paese dai rifiuti.

Ottobre verrà inaugurato con la “Giornata del Romanico”, in programma per domenica 1: la straordinaria giornata presso il parco comunale, negli ex locali Naitana, porterà a spasso nella storia della chiesa di San Gregorio Magno. L’appuntamento è a cura dell’Amministrazione, la Fondazione Romanico, l’Università di Sassari e l’associazione “Presidenti San Gregorio”.

Il 7 ottobre una serata dedicata al cinema con la rassegna dei cortometraggi di “Visioni Sarde” presso la Casa Sanna.

Il “Settembre Solarussese” si chiuderà con i festeggiamenti in onore di San Gregorio Magno in programma dal 9 all’11 ottobre. L’organizzazione è a cura dell Comitato dei cinquantenni della Leva ‘73.

“Quest’anno siamo partiti un po’ in ritardo rispetto all’usuale tabella di marcia, tanto che qualcuno parla di “Ottembre solarussere””, ha spiegato il sindaco Mario Tendas. “Purtroppo i primi dieci giorni di settembre abbiamo dovuto dedicarci alla questione dell’eolico: tra riunioni, assemblee pubbliche, studio degli atti, presentazioni delle osservazioni e incontri con gli altri primi cittadini, siamo stati molto oberati con delle questioni amministrative che non potevano essere rinviate. Il ritardo dunque è legato al nostro osteggiare questo assalto al territorio con tutti i mezzi”.

L’attesa ha ripagato con un ricco cartellone. “Il merito dell’organizzazione del ricco calendario di eventi è dei tanti volontari delle organizzazioni, associazioni e comitati locali che si sono adoperati e prodigati per promuovere ed organizzare i singoli eventi”, conclude il primo cittadino, che a loro rivolge un sincero ringraziamento. “L’insieme delle manifestazioni messe in campo dalle associazioni, dai comitati e dal Comune costituisce un cartellone di eventi di sicuro interesse, capace di coniugare e amalgamare elementi di richiamo e attrazione quali tradizione, degustazione, musica e sport”.