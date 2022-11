Cabras

L’installazione si aggiunge alle panchine rosse dipinte lo scorso anno dagli studenti dell’istituto comprensivo

Cabras dice no al femminicidio inaugurando un’opera pubblica in una delle piazze del paese lagunare: sette le scarpette rosse, simbolo della lotta alla violenza contro le donne, posizionate su una panchina nella piazza Don Sturzo che riporta la frase “In memoria di tutte le donne uccise per mano violenta da chi diceva di amarle, perché le loro storie non affondino nel silenzio ma risveglino coscienze e civiltà”.

La cerimonia è stata presieduta dalla vicesindaca Alessandra Pinna, che, insieme all’assessora alle politiche sociali Laura Celletti, ha ripercorso la storia della nascita della Giornata internazionale oggi celebrata.

“Il problema della violenza di genere è ancora troppo attuale”, ha affermato la vicesindaca. “Nonostante i diversi provvedimenti normativi sul tema e le convenzioni Onu che riconoscono questa forma di violenza come una violazione dei diritti umani, ancora oggi le forme di discriminazione non sono cessate e si manifestano in diverse declinazioni, a partire dalla violenza psicologica per arrivare a quella economica, sessuale e fisica. Questa installazione vuole essere un omaggio nei confronti delle vittime di femminicidio e un monito, affinché si rispettino i diritti delle donne e si facciano passi avanti nel cammino della società, ancora permeata da modelli culturali patriarcali”.