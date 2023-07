Sette persone ferite nello scontro frontale tra due auto

Chilivani

In ospedale anche due bambini

Sette persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale ra due auto avvenuto questa mattina. Tra loro quattro turisti tedeschi, un’intera famiglia con due bambini. La loro auto viaggiava in direzione di Sassari e si è scontrata con un’altra utilitaria, che procedeva in direzione di Olbia e nella quale si trovavano tre giovani.

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio per Chilivani, lungo la Statale Sassari Olbia.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Ozieri e tre ambulanze dell’Areus. I feriti sono stati trasportati tutti al pronto soccorso dell’ospedale di Ozieri.

I carabinieri di Oschiri e di Tula, la Polizia Stradale di Tempio e di Sassari e due squadre Anas sono state impegnate nella regolamentazione del traffico e nei rilievi dell’incidente.