Sette anni fa l’attentato in cui perse la vita: Ales ricorda con commozione Jennifer Scintu

Ales

La giovane originaria della Marmilla morì nel 2016 a Bruxelles

A sette anni dall’attentato terroristico all’aeroporto di Bruxelles in cui perse la vita, Ales ha ricordato con un mazzo di fiori Jennifer Scintu, giovane italo-tedesca nata in Germania ma originaria di Ales, che tornava in Marmilla ogni estate.

Stamane si è tenuta una commossa cerimonia, di fronte alla casa dei nonni della ragazza, lì dove è stata posta una targa commemorativa.

Erano presenti il sindaco Francesco Mereu e il parroco don Emmanuele Deidda.

Assieme ai parenti di Jennifer Scintu, hanno partecipato anche il vicesindaco Lino Trudu, l’assessore Fabrizio Collu, il consigliere comunale Michele Marrocu.