OPP><DAY si rivolge alle imprese che cercano lavoratori sia generici che con precise qualifiche professionali e alle persone in cerca di lavoro sia con esperienza che non.

Ferruccio Diana

“La ricerca di personale sta diventando un problema in tutti i settori, la Fiera del Lavoro vuole essere un primo strumento per facilitare domanda e offerta e favorire l’occupazione. Ad esempio ora è in emergenza il comparto turistico ricettivo- prosegue Nando Faedda, presidente Confcommercio. Le offerte delle aziende lo evidenziano: si cercano camerieri, cuochi, bagnini, addette ai piani, manutentori, governanti, pizzaioli, aiuti cuochi. Sono altresì numerose le offerte anche nel commercio e nell’artigianato. Si cercano commesse, magazzinieri, addetti all’e-commerce, addetti al banco vendita delle carni, salumieri, addetti all’ortofrutta muratori, elettricisti, meccanici, agenti di commercio nel settore della sanificazione ambientale, prodotti di fissaggio e utensileria, manutenzione di autoveicoli commerciali e agricoli. Agenti di commercio anche per il settore estetico e farmaceutico di alta gamma. Si cercano anche geometri con esperienza, termoidraulici, geometri muratori e manovali edili. Presenti le offerte rivolte a personale da primo inserimento per cui non sono richiesti particolari requisiti”.