Sestu, svaligiato il salone di una parrucchiera: “Hanno rubato anche una piastra e il pc”

Ladri scatenati a Sestu, dove è stato svaligiato il salone di una parrucchiera, in via Donizetti. I malviventi hanno agito col buio, poco dopo le 22:30, almeno stando a qualche testimone che ha riferito di aver sentito un grosso botto e, pochi minuti dopo, una macchina allontanarsi a tutto gas. È stata presa di mira l’attività commerciale Pettine e Forbice di Michela Camba: “Hanno rubato il cassetto dello sterilizzatore dove c’erano tutte le macchinette da sfumatura, forbici, rasoi elettrici, un phon, alcuni prodotti ed una piastra a infrarossi per fare dei trattamenti e cosa il pc”.

La commerciante sporgerà presto una denuncia per furto ai carabinieri: “Il vetro era spesso solo un centimetro. Chi abita nella strada dice di non aver visto nulla, solo sentito dei rumori. Se qualche testimone volesse farsi avanti per aiutarmi mi chiami al +393701530784”.