Sestu, svaligiata l’edicola di via Monserrato: i ladri fanno razzia di monete

Ladri scatenati nella notte a Sestu, svaligiata l’edicola gestita da Antonella Portas nella centralissima via Monserrato. I malviventi sono entrati in azione poco dopo le 4: dopo aver abbattuto la porta vetrata a calci, hanno fatto razzia di monete, svuotando il fondo cassa. Ad accorgersi del furto sono stati gli stessi titolari, che non hanno potuto fare altro che avvisare i carabinieri. Oltre al furto, bisognerà fare conto anche con i danni, elevati. Uno dei titolari, Andrea, è molto amareggiato: “Ho saputo che qualcuno ha sentito di tumori, ma nessuno ha contattato le Forze dell’ordine. Nelle prossime ore andremo a sporgere regolare denuncia dai carabinieri di Quartu. Purtroppo non è il primo furto che avviene nella zona. Servono più controlli, noi commercianti siamo esasperati”.

Fonte: Casteddu on line