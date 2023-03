Sestu si fa bella: centinaia di migliaia di euro per sistemare strade e marciapiedi. Sono iniziati i lavori di riqualificazione del centro abitato: buche e avvallamenti saranno solo un brutto ricordo per i cittadini che, da tempo, chiedevano un intervento immediato. Ed ecco la risposta, con i fatti, da parte dell’amministrazione guidata da Paola Secci: “Il nostro territorio è stato investito, negli ultimi anni, da importanti interventi di infrastrutturazione che hanno interessato la totalità delle nostre strade.

L’Amministrazione Comunale – comunica la sindaca – ha programmato interventi importanti che riguardano la realizzazione di nuovi marciapiedi, la messa in sicurezza dei marciapiedi esistenti, la realizzazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati ed il ripristino del manto di usura in conglomerato bituminoso e della segnaletica orizzontale e verticale”.

I lavori riguarderanno le vie Iglesias, Gorizia, Galileo Galilei, Galvani, Costituzione, Ottaviano Augusto, Marzabotto e Einstein.

“Sono questi gli interventi che si riusciranno a realizzare nei prossimi mesi, con i primi 800.000€ fondi di avanzo amministrazione. A questi si aggiungono ulteriori 500.000€, di un finanziamento regionale che siamo riusciti ad ottenere e che serviranno a procedere, con la medesima tipologia d’intervento sulle strade con maggiore criticità”.

Il primo risultato è già sotto gli occhi di tutti con il via ai lavori di bitumatura della via Cagliari. “Lavoro di messa in sicurezza della Via Cagliari (un intervento da oltre 750.000€) con la realizzazione di marciapiedi e il nuovo manto stradale.

Il nostro territorio sarà interessato anche da altri interventi di messa in sicurezza delle strade”.

Per la realizzazione dei lavori della nuova pavimentazione stradale, la via Cagliari sarà oggetto di cantiere e subirà interdizione al traffico veicolare.

Il cantiere si concluderà presumibilmente il 24 marzo e comunque sino a fine lavori. “Limitatamente per tutta la durata del cantiere, potrebbero verificarsi dei disagi, ma il ritiro dei rifiuti domestici verrà comunque garantito”.