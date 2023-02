Sestu si fa bella: al via le nuove piantumazioni nel centro abitato che sono iniziate con la messa a dimora di 67 Hibiscus. L’amministrazione comunale, “accusata” dalla minoranza di essere troppo propensa all’uso della motosega per affettare gli alberi presenti in città, risponde concretamente a queste illazioni con i fatti: con una spesa di 20 mila euro, le vie O. Augusto, Marzabotto e della Resistenza ospiteranno le nuove piantumazioni.

“Le aiuole in cui si andrà ad intervenire fanno parte di un processo di riqualificazione delle stesse vie che si andrà a concludere con il nuovo asfalto previsto nella via O. Augusto – spiega l’assessora all’ambiente Roberta Argiolas – la scelta dell’albero è ricaduta sull’Hibiscus syriacus per andare in continuità con la parte già piantumata della via garantendo allo stesso tempo la messa a dimora di una tipologia di albero reputato idoneo ad un contesto urbano.

Ai nuovi alberi sarà assicurata l’irrigazione grazie all’impianto a goccia predisposto in ogni aiuola, così da agevolarne un rapido sviluppo”. Non solo: “Si sta procedendo, inoltre, con le potature nelle diverse vie, aree verdi e giardini scolastici del paese. A breve verrà potato anche il grande eucaliptus della Piazza S. Antonio, albero dal particolare valore per tutti i sestesi”.

Una risposta concreta, insomma, alle polemiche delle settimane scorse dopo l’abbattimento, necessario, di alcuni pini nel viale che conduce all’antica chiesa di San Gemiliano. ( https://www.castedduonline.it/sestu-giu-i-pini-per-far-spazio-alla-pista-ciclabile-lassessore-al-verde-pubblico-illustra-il-progetto/ )

“Si prosegue secondo il programma, applicando una politica del verde che non taglia gli alberi in modo indiscriminato, ma che valuta le reali esigenze ed opportunità, programmando gli interventi su un arco temporale pluriennale. Si continuerà a lavorare sui differenti progetti legati al verde di Sestu definendo lo sviluppo quantitativo e qualitativo nel medio e lungo periodo, creando i presupposti per la tutela, manutenzione e fruizione”.

È bene specificare che l’Hibiscus è una pianta che in inverno perde le foglie, quindi bisognerà aspettare la primavera per poterne apprezzare la chioma con i suoi fuori.

Foto: Callisto Spiga