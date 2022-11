La vecchia 131 non più strada extraurbana, ma un asse mediano di Sestu con rotatoria e pista ciclabile. Il progetto “sistemazione e riqualificazione funzionale della SS 131 dir – lotto II, stralcio I”, è stato approvato dalla Città metropolitana. E’ stato studiato per sistemare e riqualificare un tratto di strada della SS 131 dir eliminando i punti critici e incrementando la fluidità del traffico e il livello di sicurezza per pedoni e ciclisti.

La ex SS 131 oggi è disconnessa e i tratti rettilinei sono costituiti da due corsie per senso di marcia privi di spartitraffico centrale. Inoltre gli accessi alle attività commerciali a raso contribuiscono a rendere la strada ulteriormente pericolosa. In diversi tratti non è presente la segnaletica stradale, l’illuminazione pubblica e gli attraversamenti pedonali sono perlopiù assenti o mal segnalati. E mancano totalmente anche i percorsi ciclabili, i marciapiedi pedonali e sottoservizi elementari come le cunette alla francese per il deflusso delle acque meteoriche.

L’intervento riguarda un tratto di circa 300 m e prevede la realizzazione di una rotatoria, in corrispondenza della intersezione ex SS 131 e via Piscina Matzeu, con un diametro esterno di 45 m, 5 bracci, con due corsie in ingresso nei bracci sud (ex 131) e ovest e con una corsia in ingresso nei bracci nord, sud-est e nord-est.

Parallelamente alla careggiata e in continuità con il tratto già realizzato è ipotizzato il percorso ciclabile a doppio senso di 2,50 m e un marciapiede di 1,50 m. Prevista anche l’installazione di un separatore centrale delle corsie, la sostituzione del guardrail deteriorato e il ridisegno della segnaletica orizzontale e verticale.

