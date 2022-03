SOS A RADIO ZAMPETTA:” SMARRITO A SESTU PEPI. RICOMPENSA A CHI LO RITROVA.

Smarrito il 16 marzo verso le 8.30 del mattino a Sestu, provincia di Cagliari, Sardegna, in via San Gemiliano località Terramai marmeria Porcu, volpino colore miele con un po’ di nero ma più colore miele. Adesso ha il pelo lungo,quando si taglia il pelo rimane più colore miele risponde al nome di Pepi, ha quasi 8 anni, maschio.

Aveva il collarino della Seresto, è microchippato. Abbiamo presentato denuncia ai carabinieri e pubblicato in diversi gruppi di animalistisi.

Il mio numero è ‪3421865081‬ chiamate a qualsiasi ora. Nessuno lo ha visto ancora. Pepi deve tornare dalla sua mamma, sono cardiopatia e lui per me non è solo un cane, ma un figlio. È un cane da terapia perché da quando non c’è io non mi sento bene mi sto ammalando, ho avuto un principio di infarto.Chiedo aiuto per ritrovare il mio piccolo amore Pepi.

Offro ricompensa a chi me lo porta a casa.

Per favore vi prego aiutatemi a trovare il mio piccolo.

Contattare al numero 3421865081 sandra a qualsiasi ora.

Grazie mille

