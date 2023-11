Sestu, pusher 51enne colto in flagrante mentre vende cocaina: arrestato

Il 17 novembre, nella tarda serata, a Sestu, i carabinieri, durante l’esecuzione di un servizio preventivo, hanno arrestato in flagranza del reato di cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 51enne del luogo, disoccupato, con precedenti di polizia. L’uomo, è stato sorpreso dai carabinieri mentre cedeva ad un acquirente, tramite la corresponsione di denaro, una dose di cocaina dal peso di gr 2,66.

La perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella disponibilità dell’uomo, altri 17,5 grammi di coca, 2 di sostanza stupefacente di tipo marijuana, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. La sostanza stupefacente rinvenuta è stata posta sotto sequestro.

Il 51enne, al termine delle formalità di rito, è stato ristretto presso la propria abitazione in regime di arresti in attesa di essere condotto presso il Tribunale di Cagliari e in mattinata verrà giudicato con rito per direttissima.