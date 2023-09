Sestu, porta 10 amici in pizzeria e non paga il conto: "Le nostre 8 telecamere ti hanno inquadrata"

“Avevi così tanta premura a prenotare per undici persone a cena sabato scorso che alla fine ti sei persino dimenticata di pagare il conto”. Inizia così, con tanto di foto a contorno, il post di denuncia di Cristian Ferru, gestore della pizzeria “Al chiaro di luna” di Sestu. Una donna ha lasciato una stecca di ben 192,50 euro dopo avere cenato, sabato scorso, insieme ad una nutrita comitiva di amici. “Ti ho inviato un messaggio pensando che magari era accaduto qualcosa che vi ha fatto andare via tempestivamente e mi hai pure bloccato”, prosegue il titolare , mostrando la chat nella quale non può più scrivere nemmeno una sillaba. La donna furbetta, due giorni dopo, l’ha anche chiamato: “Lunedì sera con una faccia tosta hai detto tranquillamente ‘devo sentire gli altri e ti faccio sapere'”.

“Ormai è giovedì e penso di avere aspettato più del dovuto. Ora vediamo un po’ cosa ti inventerai. Dei vostri 17.50 euro a testa ne posso tranquillamente fare a meno. La mia soddisfazione sarà ben altra. Abbiamo otto telecamere dove vi vedete benissimo”, scrive ancora Ferru, mettendo ulteriormente in guardia la donna, “e ho scelto di proposito un fotogramma dove non ti vedi in faccia così non potrai dire che ho violato la tua privacy. Peace e love”.