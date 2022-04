Sestu, perde la battaglia contro la malattia a 23 anni: addio a Alessia Pireddu

Riposa in pace giovane dolce angelo”.

Un’altra giovane vita spezzata in Sardegna. Alessia Pireddu, 23enne di Sestu, animatrice e ballerina, è morta qualche ora fa. Stava lottando da tempo contro una brutta malattia, alla fine ha perso la battaglia. Sui social ci sono tantissime foto sue, mentre propone balli e coreografie a bordo piscina o mentre balla in piazza nei tanti eventi estivi organizzati in paese. Lascia il marito, William Puddu, col quale era sposata da poco più di un anno e mezzo, i genitori Stefania e Simone e il fratello Francesco. Chi oggi la piange ricorda di aver superato sino all’ultimo di poterla rivedere sorridente e felice. Il funerale è già stato fissato, martedì 25 aprile alle 16:30 nella chiesa di Nostra Signora delle Grazie. Una comunità intera sotto choc, quella sestese. La sindaca Paola Secci pubblica su Facebook la foto del giorno del matrimonio di Alessia Pireddu: “Cara Alessia, voglio ricordarti nel tuo giorno speciale con il tuo amore William. La vita ti ha riservato poco tempo ma circondata dall’amore della tua splendida famiglia e dai tanti amici che ti adorano. La nostra comunità sgomenta si stringe alla famiglia in questo momento di dolore. Una preghiera ti giunga fin lassù.

Fonte: Casteddu on line