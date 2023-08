Sestu, pecore al pascolo durante la notte per le vie del centro abitato: tra selfie e dubbi

Sestu – Pecore al pascolo durante la notte per le vie del centro abitato: un nutrito gregge è stato più volte avvistato e fotografato da diversi abitanti che si interrogano se sia opportuno che gli ovini attraversino le vie cittadine. In genere per prendere sonno si narra che sia opportuno contare le pecore, “ma a Sestu le possiamo vedere alle 4 di notte passeggiare nella centralissima via Cagliari – racconta Callisto Spiga – sentivo in lontananza un tintinnio di campanacci, sarà qualche uscita notturna dei mustayonis e s’Orku, mi sono detto. No, erano decine di pecorelle che si avvicinavano sempre di più, mentre io ero intento a riprendere Luna e Giove in balcone”. L’avvistamento avvenuto la notte scorsa non è l’unico: tante le foto e i video che riprendono gli animali a spasso per la cittadina e altrettanti i commenti. “A me non sembra per niente normale. Qualche notte fa, stavano pascolando nella nuova area fitness in via Vittorio Veneto, ci mancavano solo le zecche ed escrementi di pecora in quell’area” espone una cittadina. “Ma tutto ok? Proprio bello stamattina camminare per Sestu con il profumo di Chanel e facendo le gincane inutilmente per evitare gli escrementi” commenta un altro residente.

Insomma, qualche disagio e preoccupazione per il passaggio non insolito del gregge che, generalmente, dovrebbe trovare confort e habitat non tra case e macchine bensì in campagna. Foto: Callisto Spiga

Fonte: Casteddu on line