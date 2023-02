Sestu, muore stroncato da un cancro un anno e mezzo dopo la moglie: "Il Comune aiuterà i loro figli"

Se n’è andato a poco meno di un anno e mezzo di distanza dalla moglie, e sempre per colpa dello stesso male, il peggiore: un cancro. Pier Paolo Scalas, ex titolare di un supermercato, 51 anni, è morto in un letto del Brotzu: da tempo aveva forti dolori alla schiena, i medici poi si sono accorti che erano legati al tumore, ormai andato in metastasi. Scalas aveva vissuto, a fine settembre 2021, il dramma della perdita della moglie, Emanuela Orrù: la 49enne era la sorella di Nazareno, uno degli storici presidenti della Pro Loco sestese (QUI la notizia). Un maledetto filo ha unito i destini di Emanuela e Pier Paolo, gettando nella disperazione e nell’incredulità tutto il paese: “Conoscevo Pier Paolo e anche la moglie, siamo legati da una parentela”, spiega, commossa, la sindaca di Sestu Paola Secci: “Si tratta, purtroppo, dell’ennesima batosta per una famiglia già molto provata dalla scomparsa di Emanuela. Tutta l’amministrazione comunale e la cittadinanza sono scosse per la scomparsa di Pier Paolo. Faremo tutto ciò che ci sarà possibile fare per stare vicino e aiutare i suoi due figli, di undici e sedici anni, che in poco più di un anno hanno perso le due figure principali per la loro crescita”.

E sono già tante le persone, oltre ai parenti e agli amici della coppia, distrutti dal dolore e pronti a dare una mano ai ragazzini: “Bisogna capire come agire per trovare una soluzione per il loro benessere”, afferma Valentina Collu, consigliera comunale e legata da una profonda amicizia con Emanuela: “Chiederemo anche al settore delle Politiche sociali che cosa si può fare in modo concreto”. Molto addolorato per la scomparsa di Pier Paolo Scalas anche Francesco Desogus, volto noto della politica sarda ed ex candidato alla carica di governatore della Regione: “Nel giro di appena un anno e mezzo ci hanno lasciato per dei brutti mali prima Emanuela Orrù ed ora Pier Paolo Scalas, lasciando soli i loro ragazzi di 11 e 16 anni. Manu e Pier Paolo sono state due persone speciali, brave, buone, oneste amati da tutti coloro che hanno avuto modo di conoscerli. Un forte abbraccio ai figli, sperando che possano ricevere tutto il sostegno di cui hanno bisogno”. Il funerale di Pier Paolo Scalas sarà celebrato domani, martedì 14 febbraio, alle 15, nella parrocchia di San Giorgio Martire.