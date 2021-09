Sestu, muore stroncata da un tumore fulminante a 49 anni: addio a Emanuela Orrù

Se n’è andata qualche ora fa in un letto del Policlinico di Monserrato, dov’era arrivata quattro giorni fa in seguito a una febbre alta. Emanuela Orrù, 49enne cagliaritana ma residente a Sestu da vent’anni, è morta stroncata da un tumore che se l’è portata via in poco più di un mese. Mamma di due bambini piccoli, sposata con Pierpaolo Scalas, una famiglia molto conosciuta in tutta Sestu. Emanuela aveva partecipato per anni a tutti gli eventi folkloristici organizzati dalla Pro Loco, diretta per tanto tempo da suo fratello Nazareno, morto tre anni fa. Molto attiva nel volontariato, aveva anche tentato la carta della politica, candidandosi come consigliera alle ultime elezioni comunali nella lista civica “Progetto per Sestu”. La sua scomparsa ha gettato nella disperazione tutta la comunità sestese. Il marito Pierpaolo non riesce a darsi pace: “Aveva un tumore che dal polmone ha preso tutto lo stomaco. Stava male da poco più di un mese, aveva fatto tante analisi ma non si era capito subito che cosa avesse. Purtroppo è un tipo di tumore del quale uno se ne accorge all’ultimo. Eravamo sposati da diciotto anni”, ricorda, tra le lacrime, il marito, “e anche lei, come me, è sempre stata tanto disponibile nell’aiutare chiunque avesse bisogno di una mano”.Tra i tantissimi messaggi di cordoglio sui social c’è anche quello di una cara amica di Emanuela, Valentina Collu, attuale consigliera comunale di Sestu: “Sei stata una donna fantastica e una cara amica. La vita molto spesso è ingiusta e oggi sto continuamente pensando alle nostre lunghe chiacchierate con le lacrime agli occhi. Hai lasciato un segno indelebile nel mio cuore e sarà difficile andare avanti sapendo che quando son giù non potrò più chiamarti. Il destino è stato proprio avaro nei tuoi confronti. Purtroppo non ci siamo incontrate neanche l’ultima volta quando sei venuta a cercarmi e di questo non riesco a darmi pace anche perché non sapevo che quella era l’ultima occasione che mi avevi concesso. Vola alto perchè te lo meriti”. I funerali di Emanuela Orrù si svolgeranno domani, il 30 settembre 2021, alle 16:30, nella chiesa di San Giorgio.