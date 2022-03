Maxi tamponamento stradale sulla Statale 131, sei auto coinvolti. I Vigili del Fuoco estraggono una donna da una macchina.

Alle 8 circa di questa mattina una squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco è intervenuta per un incidente stradale sulla Statale 131 all’altezza del km 8.900 in direzione Cagliari, territorio di Sestu.

Sei i veicoli coinvolti, per cause ancora da accertare si è verificato un tamponamento con più auto.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno estratto una donna da una delle auto coinvolte, affidata ai sanitari inviati dal Servizio Territoriale di emergenza del 118 trasportata in ospedale con l’ambulanza per accertamenti, fortunatamente con un codice giallo, non risulta in pericolo di vita. Tutti illesi gli occupanti delle altre autovetture coinvolte.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti e i rilievi di legge e il personale Anas per il ripristino della sede stradale.

L'articolo Sestu, maxi tamponamento sulla 131: 6 auto coinvolte, ferita una donna proviene da Casteddu On line.