Sestu, lunedì la cerimonia per non dimenticare Emanuela Loi

Verranno ricordati con una Santa messa che si terrà nella Cappella del Cimitero alle 9.30 a cui seguirà la deposizione di una corona.

“La nostra presenza è importante per non dimenticare chi ha dato la propria vita per combattere la mafia e l’illegalità” comunica la sindaca Paola Secci.

Era il 19 luglio 1992 quando una macchina contenente 90 chili di esplosivo venne fatta esplodere in via D’Amelio a Palermo. Un attentato terroristico che in pochi attimi spezzò per sempre le vite del Giudice e dei 5 agenti della sua scorta, tra i quali quella di Emanuela Loi, 24 anni di Sestu.

Ogni anno sono numerose le iniziative per ricordare le vittime e anche in questo anniversario la comunità si riunirà in memoria della giovane poliziotta.