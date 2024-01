Sestu – la strada de Sa Cantonera scambiata per una toilette pubblica (a cielo aperto): “Non desideriamo più vedere i vostri membri all’aria aperta mentre si svuotano, la cosa ancora più preoccupante è che certi elementi non fermano l’atto nemmeno se colti sul fatto” spiegano alcuni residenti.

Le immagini parlano da sole: fazzoletti e escrementi ben visibili, ciò che non si percepisce, ma si può solo intuire, il fetore di certe azioni compiute senza rispetto verso l’ambiente e chi abita e lavora nella zona. Un’area in periferia che di certo non è un motivo di non essere rispettata, ed è così che, chi vive il disagio, ha deciso di esporlo pubblicamente.

“Vi chiediamo cortesemente di trovare un po’ di decenza e scegliere un posto più appartato per i vostri bisogni, o semplicemente usate i muscoli presenti nella vostra vescica e trattenete fino al vostro bagno, rispettando anche in primis la natura e l’ambiente evitando di lasciare i vostri scarti”. Un invito, insomma, a rispettare il luogo che dovrebbe essere scontato ma, purtroppo, così non è.