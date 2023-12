Sestu, la discarica della vergogna accanto alla 131: "Distesa di plastica, ruote e amianto"

Decine di copertoni messi quasi in fila, a sfregio, tra cespugli e piante, poi resti di plastica e anche eternit. L’ennesima discarica della vergogna si trova a pochi chilometri da Cagliari, accanto alla Statale 131, a Sestu. La zona è quella dietro l’Eurospin, il Mc Donald’s e la sede di Facile.it. E sembra quasi che il destino giochi con i nomi delle aziende, visto che è decisamente “facile” per gli incivili riuscire a sbarazzarsi di rifiuti, anche pericolosi, in una zona tutt’altro che periferica.

A segnalare la situazione è Roberto, che ha spedito alla nostra redazione un ricco report fotografico del degrado: “Una quantità di rifiuti impressionante che spazia dalla plastica alle gomme, ai materiali di risulta edili sino ad arrivare addirittura all’amianto. Spero che qualcuno venga a ripulire l’area e magari prevenire nuove discariche con l’installazione di telecamere”.