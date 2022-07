Da venerdì mattina più di dieci famiglie di corso Italia a Sestu sono senza acqua. Tutto a causa di un guasto “occulto” delle rete idrica. Abbanoa sta effettuando l’intervento. Ma il problema non è stato ancora risolto. E nelle palazzine si vive senza utilizzare lavatrice e lavastoviglie. L’acqua per l’igiene personale e gli sciacquoni arriva dalla solidarietà di parenti e vicini, con tutti i gravi disagi del caso. “Abbiamo tempestato di chiamate il call center, avvisato l’amministrazione comunale, ma nulla”, dichiara massimo Murtas, “oggi è il quarto giorno di fila senza acqua. Nelle palazzine ci vivono vecchi e bambini, nessuna autobotte, nessun aiuto da parte di nessuno. Io sono cardiopatico e ho difficoltà a trasportare i bodoni. La sindaca si sta interessando, speriamo che quanto prima possano mettere a disposizione le autobotti”.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Leggi tutte le notizie del giorno in Sardegna

Leggi tutte le Offerte di Lavoro in Sardegna

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail