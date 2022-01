Sestu, investita sulle strisce: undicenne finisce in ospedale

SESTU. Stava andando a scuola ed é stata investita da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. Ferite fortunatamente non gravi per una ragazzina di 11 anni, trasportata e ricoverata nell'ospedale Brotzu. L'investimento é avvenuto questa mattina in via Dante a Sestu. La ragazzina nel momento in cui ha attraversato utilizzando un passaggio pedonale rialzato, è stata urtata da un'auto. Il conducente si è subito fermato per soccorrerla e ha chiamato il 118, intervenuto con un'ambulanza ha portato la studentessa in ospedale. Sul posto gli agenti della polizia locale per i rilievi. (l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna