SESTU. Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi 30 maggio in via Iglesias a Sestu per un vasto incendio che interessato un ettaro di sterpaglie, nove autovetture in sosta, e alcune baracche. Le segnalazioni delle fiamme sono giunte al numero di emergenza 115, poco prima delle 16,30 e la sala operativa ha inviato sul posto le squadre di pronto intervento della sede centrale di viale Marconi con un'autopompa sette operatori, un'autobotte e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo. Il rogo è stato infine spento e l’area bonificata dai focolai residui. Al termine delle operazioni i vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause. Sul posto presente anche la polizia locale. Nessuna persona è risultata coinvolta.(l.on)