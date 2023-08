Sestu, in piena campagna antincendi si dimette il comandante della Compagnia Barracellare

Un fulmine a ciel sereno le somministrazioni di Fadda che lasciano non pochi punti interrogativi: “Per motivi personali deve rassegnare, con effetto immediato, le proprie dimissioni.

Purtroppo a causa di eventi sopravvenuti dopo l’incarico e la nomina ricevuta da parte del Consiglio Comunale con Delibera del 28 Novembre 2022, lo scrivente ha assunto incarichi lavorativi che risultano incompatibili con il servizio della Compagnia e che lo costringono a prolungate assenze” si legge.

“Poiché credo nell’attività lavorativa della Compagnia pertanto sono a rassegnare le dimissioni dall’incarico di Comandante ma laddove compatibile vorrei poter contribuire come agente della stessa compagnia, confidando nella sostituzione del vice comandante e rimanendo a disposizione per ogni ulteriore necessità”. Una comunicazione che rientra nelle norme burocratiche dietro la quale, secondo i rumors che circolano insistentemente, si celerebbe un malumore legato all’interno della squadra per le scarse risorse e all’organizzazione non perfetta della campagna antincendi.