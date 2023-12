Sestu, il piazzale a fianco alla scuola di via Verdi? Una discarica di preservativi, fazzoletti e bottiglie rotte

“Una schifezza” è stata definita da chi percorre il piazzale con il suo amico a quattro zampe: ogni notte si appartano le “coppiette” in cerca di intimità, oppure si radunano comitive di amici: “Lanciano dalle macchine come se non ci fosse un domani di tutto, dalle bottiglie di birra, molte delle quali rotte, cartoni di pizze, lattine di ogni genere, alcolici, patane e tappeti di macchina. Preservativi, salviette, buste intere di immondezza, bottiglie d’acqua, pacchetti di sigarette a quintali”. Insomma, una discarica a cielo aperto e le immagini allegate dal cittadino dimostrano l’orrore commesso da chi proprio rispetto non ha. “Zozzoni è dire poco oltre alla maleducazione e il non rispetto, in primis, per l’ambiente e secondo per chi ci passeggia con i propri animali. Io ci piazzerei delle telecamere e multerei chi ogni giorno butta quelle cose”. Non solo un degrado ambientale non indifferente, insomma, anche un pericolo per gli animali, soprattutto, che possono farsi male alle zampe calpestando, inavvertitamente, i cocci delle bottiglie rotte.