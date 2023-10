Sestu, il nuovo viale alberato verrà scelto dai cittadini

Il nuovo viale alberato verrà scelto dai cittadini: sondaggio pubblico per completare il futuro piazzale Cagliari Campioni d’Italia 1969-70 con un’area verde alberata. L’idea è stata lanciata dal settore tecnico Ambiente e l’assessorato al Verde Pubblico e ben accolta dalla sindaca Paola Secci che spiega: “La selezione degli alberi nasce da uno studio agronomico che ha individuato le tipologie più idonee”.

Il sondaggio è “on-line” nel sito istituzionale, una iniziativa per invitare tutti i cittadini a scegliere le specie di alberi da piantare in via Dante lungo la nuova fascia verde che sorgerà a ridosso dell’area di sosta polifunzionale che ospiterà il mercato cittadino settimanale e futuri grandi eventi.

Chi volesse partecipare potrà farlo visualizzando le schede descrittive elaborate dal Servizio Ambiente che mostrano, oltre le caratteristiche della pianta, anche l’aspetto degli esemplari adulti con fiore e frutto delle specie proposte.

Sarà possibile votare la specie più gradita entro il giorno 12 ottobre. L’area interessata è precisamente una aiuola lunga 60 metri che sorgerà davanti all’Istituto Comprensivo “Gramsci-Rodari”. 4 le piante da votare: Ligustrum lucidum, Pistacia terebinthus, Cercis siliquastrum e Tamarix gallica.