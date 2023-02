Sestu, il commosso addio a Pier Paolo Scalas e la promessa: "Non lasceremo soli i tuoi figli"

Folla nella chiesa di San Giorgio Martire a Sestu per il funerale di Pier Paolo Scalas, l’ex commerciante 51enne stroncato in poco tempo da un cancro, lo stesso male che ha ucciso, un anno e mezzo fa, la moglie Emanuela Orrù, distruggendo una famiglia molto conosciuta e stimata non solo in paese ma anche ad Assemini, paese nel quale avevano gestito per tanti anni un supermercato. La messa è stata officiata da don Salvatore Saiu: al primo banco, distrutti dal dolore, i genitori e i suoceri di Scalas, insieme ai due figlioletti, di undici e sedici anni, rimasti orfani di entrambi i genitori nel giro di sedici mesi: “Non li lasceremo soli”, è questa la promessa, ripetuta, di tutti i sestesi. A partire dai vertici del Comune. Già ieri la sindaca Paola Secci ha assicurato che “faremo tutto ciò che possiamo per non lasciare soli i figli di Pier Paolo ed Emanuela”. I piccoli possono contare anche sulle loro zie, ma crescere senza più la mamma e il papà sarà complicato, soprattutto da un punto di vista emotivo.

Dentro la chiesa e sul sagrato ha regnato il silenzio prima, durante e dopo il funerale. Poca voglia di parlare, figurarsi di abbozzare sorrisi: la scomparsa del 51enne ha portato anche all’annullamento immediato dei festeggiamenti del Carnevale 2023. Pier Paolo Scalas riposerà vicino alla moglie Emanuela, nel cimitero di Sanluri