Sestu, il centauro finito al Brotzu aveva la patente da un mese: 30 giorni di cure

È un 44enne di Sanluri, E.A., l’uomo finito in codice rosso al Brotzu dopo che, in sella al suo scooter, ha centrato in pieno lo spartitraffico della Ss 131, all’altezza di Sestu. Sono stati i carabinieri della compagnia cittadina a scoprire, consultando i documenti, che sia la patente per guidare moto sia lo stesso scooter li aveva da appena un mese. Molto probabilmente, la poca confidenza col mezzo è stata fatale per lo schianto. Il quarantaquattrenne è stato intanto giudicato dai medici del più grosso ospedale sardo fuori pericolo di vita. Gli sono stati assegnati trenta giorni di cure, legati alle ferite riportate nell’impatto contro la barriera in metallo e alla successiva caduta sull’asfalto.