Sestu, grande successo per la mostra dell'abbigliamento popolare

Organizzata dalla pro loco e dal comune, sino al 4 giugno presso Casa Ofelia Marras in via Parrocchia n. 88 potranno essere ammirati quei vestiti speciali che rendono uniche feste e processioni sove sfilano indossati dalle donne e dagli uomini che portano avanti, e con onore, il legame con il passato. In visita alla mostra anche le scolaresche che, affascinate dai costumi del passato, non perdono occasione di provare e indossare, anche per la prima volta, l’abito tradizionale di Sestu. Questa è quanto accaduto anche qualche giorno fa: modelli per l’occasione i liceali dell’Istituto Superiore Sandro Pertini di Cagliari ad indirizzo “Moda in Italy”. Un’esperienza unica e particolare, ben diversa da ciò che si può vedere nelle passerelle di alta moda ma di certo non meno attrattiva, anzi: le tradizioni popolari sarde sono ammirate in tutto il mondo e quella dei costumi in maniera particolare. Ogni comunità è lieta di sfoggiare il proprio abito che di distingue dagli altri grazie al tocco elegante e ricercato che lo rende unico e speciale. L’ingresso alla mostra, curata anche dall’associazione folkloristica I Nuraghi di Sestu, è gratuito e gli orari di visita sono da lunedì a venerdi 16-20, sabato e domenica 09.30-12.30, 16-20.