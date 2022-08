Il Gruppo MP4 QUINTET sabato 3 settembre 2022, alle 21.30, sarà protagonista del concerto “Tales in Music” previsto a Sestu, presso la Località San Gemiliano, in occasione della Settima edizione della Manifestazione “ARTINSIEME” (organizzata dall’Associazione Tam Tam di Sestu) e dei Festeggiamenti in onore di San Gemiliano Martire.

Sarà una serata in cui Francesca Loche (Voce), Michele Brandinu (Tastiera), Mauro Murru (chitarra), Alessandro Loddo (basso) e Giorgio del Rio (batteria) accompagneranno il pubblico attraverso un percorso sonoro fra le più celebri melodie della popular music nazionale e internazionale.

Il concerto è prodotto dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas, con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della P.I., Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport), con la compartecipazione finanziaria dell’Associazione Culturale TAM TAM di Sestu ed in collaborazione con il Comune di Sestu, l’Associazione Amici Volontari di San Gemiliano e la Parrocchia San Giorgio Martire di Sestu, nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2022 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

L’ingresso al concerto, che si terrà nel rispetto delle norme e disposizioni anticovid, sarà gratuito.

