Sestu, giù i pini per far spazio alla pista ciclabile: non si arrestano le polemiche

Giù i pini per far spazio alla pista ciclabile: non si arrestano le polemiche nella cittadina dell’hinterland cagliaritano dopo che, qualche giorno fa, è iniziato l’abbattimento degli alberi in un lato della via “Santu Millanu”.

Caratteristici del luogo, furono piantati ben 40 anni fa e da allora arrichivano la via che porta alla località San Gemiliano, sita nelle campagne sestesi a nord dell’abitato, da cui dista circa cinque chilometri e prende il nome dall’omonima chiesa costruita nella seconda metà del XIII secolo.

Per l’amministrazione comunale è stata un scelta obbligatoria, come prevede il progetto pubblicato a metà agosto dell’anno passato, ma per l’opposizione e tanti cittadini si poteva trovare ben altra soluzione. ( https://www.castedduonline.it/sestu-via-gli-alberi-per-far-spazio-alla-pista-ciclabile-aumenta-lindignazione-dei-cittadini/ )

“Che tristezza, una strage di bellissimi e preziosi produttori di ossigeno, rifugi e cibo per volatili, consolidatori di terreno, monumenti naturali che abbelliscono, fronde che mitigano la calura” scrive una cittadina sui social tra i numerosi commenti inerenti al taglio degli alberi.

“Tagliare degli alberi per una pista ciclabile è un controsenso” aggiunge un’altra cittadina. Insomma, una questione che anima non poco le discussioni in città anche se, oramai, la decisione è stata presa e le opere di abbattimento degli alberi già iniziate. Non resta che contemplare lo scenario ambientale triste e vuoto e attendere i lavori per la realizzazione della pista ciclabile che consentirà, agli amanti delle due ruote, di poter percorrere il tragitto in modo sicuro e conforme alle norme vigenti in materia.