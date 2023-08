Sestu: gattino di pochi mesi incastrato in una grondaia e salvato dai barracelli

Sestu – Barracelli in azione per salvare un gattino di pochi mesi incastrato in una grondaia: questa mattina, grazie all’intervento delle guardie il cucciolo è stato tratto in salvo. A raccontare l’accaduto è Callisto Spiga: “Stanotte il gattino è rimasto incastrato in una grondaia nella via Cavour. Allarmata dal miagolio continuo, una residente ha chiamato la Compagnia Barracellare prontamente intervenuta in mattinata con un automezzo della Protezione Civile e che finalmente ha tratto in salvo il cucciolo impaurito. Il micio è stato affidato al canile Shardana, giunto sul posto con un furgoncino”. Lieto fine, quindi, per la brutta avventura capitata al felino, una delle tante storie che, grazie alla sensibilità di chi non si volta innanzi a un animale in pericolo, si è conclusa nel migliore dei modi.