Sestu, follia al parco: “Risse tra ragazzini, i coetanei li incitano e fanno video”

Calci, schiaffi, forse anche qualche pugno che vola nell’indifferenza generale e in un luogo pubblico, il parco Marcis di Sestu. I protagonisti sono un gruppo di ragazzini, il video è già diventato virale ed è finito anche nello smartphone della consigliera comunale Valentina Collu che, dopo avere oscurato i volti, ha deciso di pubblicarlo. Si sentono urla, si vedono due ragazzine che si fronteggiano, tra calci e spinte, incitate dagli altri giovanissimi: “Glielo zacchi uno schiaffo?”, dice un ragazzino rivolgendosi ad una delle due giovani. “Vai vai, una testata”, urla qualcun altro. “Già mi conosci, ma la che le ho già fatto tutto, dalle due calci, sta piangendo”. C’è spazio anche per un insulto, poi ancora caos: “Dagli uno schiaffo, ti dò 5 euro, te lo giuro. Partitevi”. Scene vergognose, che riaccendono di botto il problema del disagio giovanile.

“In rete gira questo video da me oscurato sui volti prima della pubblicazione perché i soggetti ripresi sono tutti minorenni. La nuova moda colpisce anche la nostra città di Sestu. Giovani annoiati che istigano i propri coetanei ad azzuffarsi per poter realizzare un video da diffondere sulla rete. Ho oscurato i volti perché si tratta di minori ma farò vedere il video integrale a chi di dovere”, promette la consigliera Valentina Collu. Cioè “a carabinieri e assistenti sociali, perché episodi del genere non si ripetano e questa stupida moda venga bloccata da chi di dovere”.