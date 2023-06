Sestu, due incidenti ravvicinati sulla Provinciale 8: sedicenne in gravi condizioni

Due incidenti, ravvicinati, in pochi minuti, a Sestu, entrambi sulla Provinciale 8. Nel primo, un sedicenne appena sceso dalla fermata del bus nella lottizzazione Ateneo, stando alla ricostruzione effettuata dai carabinieri, ha attraversato davanti al pullman e guardando lo smartphone, senza accorgersi dell’arrivo di un’auto che l’ha falciato in pieno. Subito soccorso, fortunatamente cosciente, è stato comunque portato al Brotzu in codice rosso. Non si trova in pericolo di vita. L’altro schianto, con due feriti lievi, a poche centinaia di metri: coinvolte un’auto e una moto.