Sestu, dopo i lavori di manutenzione riapre la piscina comunale

Un annuncio atteso da tempo, tante le polemiche che hanno caratterizzato questo periodo di chiusura dell’impianto che per i sestesi è un punto di ritrovo importante: necessari erano i lavori di riqualificazione che sono stati effettuati e onerosi i fondi, circa in milione di euro, da investire per mettere a norma la struttura. Ora è pronta per accogliere i nuotatori che, entusiasti, non vedono l’ora di riprendere tuffi e allenamenti. Sul caso è intervenuta anche la minoranza, Michela Mura, consigliera dell’opposizione, che comunica: “Finalmente la piscina riapre. Non è tutto a posto ma si potrà nuotare dal 2 ottobre.

Una notizia che arriva con un anno di ingiustificato ritardo, periodo trascorso con dichiarazioni della Sindaca contradditorie, e fatti che rivelano evidente superficialità, lassismo, incompetenza e disinteresse dell’amministrazione.

Gli utenti sicuramente sono felici della riapertura ma anche consapevoli che la piscina riaprirà nonostante questa incompetente amministrazione e non grazie ad essa”.