Sestu, dopo anni di attesa finalmente la piscina: taglio del nastro con un nuovo look

Taglio del nastro per la riapertura della piscina comunale: ieri mattina la cerimonia ufficiale con “i sorrisi di chi dopo mille peripezie e inenarrabili imprevisti è finalmente riuscito a portare a termine un progetto fortemente sentito da tutti noi” ha comunicato il consigliere comunale Federico Porcu. Sestu ha nuovamente la sua tanto agognata e sospirata piscina: chiusa da anni per una serie di interventi da effettuare, ora è nuovamente in funzione e pronta ad accogliere grandi e piccini che desiderano nuotare e allenarsi nell’acqua. Inaugurata dalla sindaca Paola Secci, nuovo look per l’impianto e, soprattutto, fine alle problematiche che hanno causato la chiusura temporanea. Necessari, infatti, erano i lavori di riqualificazione che sono stati effettuati e onerosi i fondi, circa in milione di euro, da investire per mettere a norma la struttura.