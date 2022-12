A dicembre la vegetazione è ancora fiorente nel letto dei canali presenti in città: anche nel primo ponte della strada per San Gemiliano, come rappresenta la foto, la situazione è questa. Nelle immediate vicinanze ci sono abitazioni e aziende “e dunque voglio evidenziare la pericolosità della presenza di così tanta vegetazione accumulata nell’alveo del fiume che di fatto costituisce un impedimento al regolare deflusso delle acque” comunica Fabio Pisu consigliere, attraverso la sua pagina Facebook. “Ma basta guardare in quali condizioni è il fiume in centro abitato per ritenere inconcepibile l’attuale situazione che vede lo stato dei corsi d’acqua del territorio sestese, a dicembre, ancora in queste allarmanti condizioni. Sappiamo che il nostro territorio non può permettersi ritardi in tema di ripristino della funzionalità idraulica dei corsi d’acqua. Ieri, mentre l’opposizione comunicava la gravità della situazione si percepiva un forte imbarazzo nella maggioranza. La sindaca era presente e non ha dato alcuna risposta, alcuna rassicurazione. L’assessora di competenza, in quel momento, era assente”.

