Sestu, collisione fra auto sulla statale 131: due feriti

SESTU. Due feriti nella tarda mattinata di oggi 19 febbraio sulla statale 131, in territorio di Sestu al chilometro 7.400 in direzione Sassari. Due auto che procedevano entrambe nello stesso verso sono entrate in collisione, sembra in una fase di sorpasso, e una si è ribaltata sul bordo destro della carreggiata. I due occupanti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 dopo che i vigili del fuoco li hanno estratti dall’abitacolo. Portati in ospedale (Brotzu e Policlinico), non sarebbero gravi. Per i rilievi di legge ha operato la polizia stradale.(l.on)

Fonte: La Nuova Sardegna