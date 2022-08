Era in auto con un’amica quando all’improvviso è stata aggredita da un uomo che, approfittando del finestrino abbassato, l’ha afferrata per i capelli, le ha stretto le mani intorno al collo e l’ha minacciata intimandole di consegnargli borsa e cellulare. Ma lei, una donna di 50 anni, è riuscita a reagire allo choc, ha ingranato la marcia ed è riuscita a fuggire, seminando il ladro che nel frattempo tentava di afferrare gli oggetti dall’abitacolo.

È accaduto ieri poco prima delle 14 a Sestu all’incrocio tra via Cesare e via Calabria. Superato lo spavento, la donna è corsa in caserma a denunciare quanto accaduto, consentendo con la sua accurata descrizione di arrestare il responsabile, un 28enne del Mali, finito in manette con l’accusa di tentata rapina. L’arresto è stato già convalidato. I carabinieri della Stazione di Sestu e della Compagnia di Quartu hanno rintracciato il giovane poco lontano dal luogo dell’aggressione.

Tanto spavento per la vittima, che pur ha avuto la prontezza di reagire, e per l’amica che era con lei in auto. Per fortuna, nessuna delle due ha riportato ferite e gravi conseguenze.

