Sestu, botte e minacce alla madre: 26enne arrestato

SESTU. Botte e minacce di morte alla madre, arrestato dai carabinieri un 26enne di Sestu (S.C.) per maltrattamenti in famiglia. Il fatto è accaduto ieri a tarda sera e questa mattina il figlio violento è comparso davanti al giudice che ha concesso i termini a difesa e rinviato il processo al 19 luglio. Intanto è stato disposto per lui l’allontanamento dalla casa familiare. Ieri sera il 26enne, in stato di alterazione psicofisica, al culmine di una lite all’interno dell’abitazione materna, per futili motivi ha minacciato, aggredito e percosso la madre e danneggiato varie suppellettili dell’abitazione. Solo l’arrivo dei carabinieri, avvisati da vicini di casa che avevano sentito le urla, ha posto fine alla furia del ragazzo, ammanettato e portato nella camera di sicurezza della caserma dove ha trascorso la notte prima di essere accompagnato in tribunale.((l.on))

Fonte: La Nuova Sardegna