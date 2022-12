Ula Tirso

Ricordi sulle fatiche di uomini e donne e riflessioni sull’ambiente con le parole di Papa Francesco

In 60 ieri pomeriggio hanno preso parte al sesto cammino proposto dall’Arcidiocesi di Oristano, da Ula Tirso alla diga Santa Chiara, lungo i passi della memoria. Nel gruppo accolto dal parroco don Alessandro Manunza e dal sindaco Danilo Cossu nella chiesa de La Maddalena c’erano anche i primi cittadini di Ghilarza, Stefano Licheri, e Ardauli, Tina Fadda.

Il percorso di 3,5 chilometri sui sentieri toccava luoghi intrisi di fatica e di sudore, di gioia e di sofferenza. “Immersi nella natura e raggiunti di continuo dai profumi della terra bagnata e dalle fragranze della macchia mediterranea”, racconta don Ignazio Serra, delegato diocesano per la Pastorale del turismo e del tempo libero, “di tanto in tanto i camminanti hanno hanno osservato le greggi al pascolo e ammirato le tracce archeologiche di ciò che resta della tomba dei giganti, ora incastonata in più pezzi nei muretti a secco. Qui le pietre del cammino ancora parlano e raccontano il loro lasciarsi plasmare nei secoli dalle ruote dei carri che salivano e scendevano verso i campi più fertili carichi dei frutti della terra o della legna da portare in paese per riscaldare la casa e per cucinare. Impossibile, inoltre, non fermarsi ad ammirare l’anfratto dove sedere a riposarsi o trovare riparo in caso di pioggia”.

La giornata splendida ha favorito il cammino lento e ha fatto rivivere l’esperienza di quegli uomini e donne che nei secoli passati traevano di che vivere nel discendere a valle, sino ai campi attraversati dal Tirso, quando la diga doveva essere ancora costruita e, poi, in seguito, quando migliaia di lavoratori vi si recavamo per la sua costruzione. “Un percorso della memoria”, va avanti don Ignazio Serra, “vissuto oggi con riconoscenza e gratitudine, in un ascolto ricco di silenzio rispettoso verso chi non c’è più ma vive nei ricordi, nei pensieri di tanti, nei sentimenti, e patimenti di chi ogni giorno percorreva quel tratturo per la sopravvivenza di sé e dei propri familiari”.