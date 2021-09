Bosa

Presentato il progetto voluto da Comune e Regione

È stato presentato dai tecnici della Regione Sardegna e della società Vams il progetto definitivo relativo alle opere per la messa in sicurezza del centro abitato di Bosa, a rischio allagamenti per la presenza del Temo e non solo. L’investimento complessivo previsto è di 22 milioni di euro.

Lo stralcio esecutivo di 10,7 milioni di euro interesserà, nella prima fase, solo gli interventi sulla sponda destra del fiume Temo. Si parte dal canale di raccordo tra zona Sant’Eligio e fiume; passando al banchinamento del tratto fino a via Lungo Temo (tratto di via Allende); alla chiusura dei varchi con paratie mobili lungo il banchinamento già realizzato nel tratto ponte Vecchio – Seminario vescovile; fino alla realizzazione del nuovo banchinamento (con la tipologia di quello esistente) nel tratto Seminario vescovile – via XX Settembre.

“Si tratta di interventi che presentano alcune criticità ancora da superare”, spiega il sindaco Pier Franco Casula . “Si procederà adesso con ulteriori approfondimenti e integrazioni necessari per garantire, oltre alla prioritaria messa in sicurezza, maggiore qualità architettonica e urbanistica, oltre che di fruizione e valorizzazione dell’asta fluviale”.

Più complessa e articolata è la progettazione delle opere sulla sponda sinistra del fiume. I lavori interesseranno il tratto tra la chiesa di San Giorgio e il ponte Vecchio, tra il ponte Vecchio e il ponte della Pace (zona concerie), tra il ponte della Pace e Sas Iscalas. Anche per queste opere saranno necessari ulteriori approfondimenti e integrazioni.

L’amministrazione comunale di Bosa e i tecnici intervenuti hanno evidenziato la necessità di coordinare e armonizzare gli interventi con le altre opere in itinere che riguardano il dragaggio del fiume, la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane nel tratto tra via Manin e via Brigata Sassari, il canale di via Lamarmora e il canale di Segapane – Pabarile. Questi ultimi lavori sono tutti finanziati e in corso di progettazione.

È inoltre in fase di definizione anche la realizzazione degli argini nel tratto finale del Lungo Temo (in località Su Seggiu). Si tratta di interventi già appaltati.