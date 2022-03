Oristano

La Asl spiega: gli assembramenti sono sempre un rischio



A tutela della salute dei pazienti e degli operatori sanitari, considerato l’elevato numero di positività al virus Sars Cov-2 che si registra quotidianamente, la Asl di Oristano ha fatto sapere che restano valide le limitazione per l’accesso al Servizio di Diabetologia stabilite a seguito dell’emergenza Covid-19.

Al terzo piano del Poliambulatorio di via Michele Pira, può accedere al Servizio esclusivamente chi ha la prenotazione per una visita diabetologica. L’appuntamento si può ottenere con una telefonata al CUP (numero verde gratuito 1533 chiamando da rete fissa, oppure 0783.317293 da cellulare, attivi dal lunedì al venerdì fra le 8 e le 18).

Per evitare assembramenti in sala d’attesa e garantire il rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, non è consentito l’accesso diretto al Servizio di Diabetologia senza la prenotazione.

Nei casi d’urgenza, per comunicare con il Servizio è possibile chiamare i numeri 0783.317555 / 317554 / 317550, attivi dal lunedì al venerdì tra le 11 e le ore 14, oppure si può inviare una e-mail all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Si ricorda che il Servizio di Diabetologia continua a utilizzare, nei casi in cui ciò è possibile, tutti gli strumenti e i canali di comunicazione alternativi alle visite in presenza (e-mail, telefono). Da sottolineare infine che, come previsto a livello regionale, i piani terapeutici sono automaticamente rinnovati fino al 31 marzo 2022, compresi quelli delle persone con diabete.

È importante perciò – sottolinea l’Als – che tutti gli utenti del Servizio continuino a rispettare queste disposizioni, evitando di recarsi nella struttura senza prenotazione.

Venerdì, 18 marzo 2022