Nel territorio dell’Asl di Nuoro, a Orosei il mezzo di base presterà servizio a Sos Alinos in h24. A La Caletta-Siniscola il mezzo di soccorso di base presterà servizio dalle 8 alle 24, mentre a Cala Gonone-Dorgali il potenziamento estivo resterà attivo con servizio per tutto l’arco delle 24 ore. Sempre garantito anche l’elisoccorso attivabile dalle tre basi di Olbia, Alghero e Cagliari. (AGI)

Nell’Asl di Olbia la proroga riguarda i mezzi di soccorso di base h24 di Porto Rotondo, Porto Cervo – Loc. Abbiadori, Costa Paradiso. Sull’isola di La Maddalena, a San Teodoro e a Santa Teresa per fronteggiare il continuo afflusso turistico della costa continueranno a essere presenti ambulanze infermieristiche h24. La presenza dell’infermiere, infatti, consente la trasformazione da mezzo di soccorso di base a mezzo di soccorso avanzato, in grado di compiere tutte le attività previste dalla sua specifica formazione, potendo contare sul medico di Centrale Operativa 118, secondo i protocolli approvati e condivisi.

Fonte: Link Oristano

